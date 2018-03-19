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Банк «Международный Финансовый Клуб» переводит обслуживание карт в «Таврический»
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Банк «Международный Финансовый Клуб» переводит обслуживание карт в «Таврический» 

Банки.ру 7 часов назад
Руководством объединенной финансовой группы АКБ «Международный Финансовый Клуб» и банка «Таврический» принято решение об объединении бизнеса банковских карт в рамках финансовой группы на базе «Таврического». Как сообщается на сайте банка «МФК», решение принято «в целях развития платежных сервисов для клиентов — держателей карт».
В соответствии с данным решением 30 марта 2018 года будет осуществлен перевод технического и расчетного обслуживания банковских карт банка «МФК» в банк «Таврический».
В АКБ «МФК» отмечают, что держатели карт получат возможность оплачивать товары и услуги в одно касание, а также совершать банковские операции по своим счетам с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (интернет-банка).
«Для перевода вашей карты в банк «Таврический» с целью обеспечения ее функционирования после даты перевода вам необходимо обратиться в обслуживающее вас подразделение АКБ «Международный Финансовый Клуб», — сообщает банк «МФК» своим клиентам.
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