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Visa планирует представить банкам предложения по проекту снятия наличных в магазинах РФ
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Visa планирует представить банкам предложения по проекту снятия наличных в магазинах РФ 

Прайм 8 часов назад
Международная платежная система Visa планирует представить банкам предложения по реализации и внедрению проекта снятия наличных с карт в магазинах РФ, рассказали РИА Новости в пресс-службе Visa в России.
Ранее в феврале директор дивизиона «Эквайринг и дебетовые карты» Сбербанка Светлана Кирсанова сообщила РИА Новости, что банк проводит тестирование сервиса по снятию наличных с карт в POS-терминалах в российских магазинах. Глава Сбербанка Герман Греф не исключал внедрения технологии в этом году. Возможность внедрения на российском рынке сервиса, позволяющего снимать наличные деньги с карт через кассу в магазине, прорабатывает также Mastercard.
В пресс-службе Visa сообщили, что компания работает над внедрением инновационных платежных сервисов, в том числе, сервиса получения кэшбэка в точках продаж. Данный сервис предполагает выдачу компанией покупателям наличных средств при условии, если покупатель оплачивает приобретаемые товары с помощью карты.
"Visa учитывает особенности обработки внутринациональных операций в РФ и регуляторные аспекты, связанные с запуском сервиса выдачи кэшбэка в точках продаж. В настоящий момент Visa рассматривает варианты технологической реализации данного сервиса и в будущем планирует представить банкам предложения по его внедрению", — сообщили в пресс-службе Visa.
Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
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