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В рухнувшие банки возвращается чуть больше 10% кредитного портфеля
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В рухнувшие банки возвращается чуть больше 10% кредитного портфеля 

Ведомости 8 часов назад
Фото: Ведомости
У российских банков высокое покрытие кредитов залогами, но после банкротства удается вернуть (взыскать или продать) лишь 11,4% кредитного портфеля, пишет аналитик Moody’s Семен Исаков со ссылкой на данные ЦБ за 1991-2017 гг. Возможные причины этого, — как ограниченная экономическая ценность таких кредитов, так и мошенничество в секторе, считает рейтинговое агентство.
На прошлой неделе ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором предложил провести залоговую реформу. ЦБ хочет ужесточить надзор за работой банков с залогами, в том числе для предотвращения вывода активов и обеспечений по ним.
В частности, ЦБ добивается права вводить запрет на изменение и прекращение договоров банков об обеспечении. Информацию о введенных запретах и ограничениях на проведение отдельных банковских операций ЦБ, возможно, будет публиковать, сказано в докладе. За нарушение запрета ЦБ предложил ввести уголовную ответственность. Стоит ужесточить и правила формирования резервов, считает ЦБ, — чтобы ограничить возможности банков занижать провизии за счет учета залогов, часто неликвидных.
Предложенные ЦБ меры скажутся на банках позитивно, считает Moody’s, поскольку позволят повысить качество капитала и ограничить выдачу мошеннических кредитов рискованным заемщикам, когда решение принимается исключительно исходя из залогового обеспечения, а не финансового состояния клиента. Кроме того, меры помогут предотвратить широко распространенное мошенничество, а также остановить вывод активов, в случае если регулятор будет наказывать банки за выдачу рискованных кредитов.
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