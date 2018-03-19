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Правительство субсидирует кредиты на развитие дальневосточного комплекса «Звезда»
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Правительство субсидирует кредиты на развитие дальневосточного комплекса «Звезда» 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России выделило субсидии в целях возмещения двух третьих суммы затрат на выплату процентов по кредитам, которые взяты на развитие судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае, следует из материалов кабмина по итогам совещания 19 марта.
Данная мера господдержки распространяется на отечественные компании, получившие кредит после 1 января 2017 года на осуществление проекта по созданию судостроительного комплекса, стоимость которого составляет не менее 100 миллиардов рублей, отмечает РИА «Новости».
«Субсидия предоставляется в размере двух третьих суммы затрат организации на уплату процентов по полученному кредиту», — следует из сообщения.
Субсидирование кредитов позволит уменьшить финансовую нагрузку на исполнителей крупных инвестпроектов по созданию судостроительных комплексов.
Субсидии предоставляются по подпрограмме «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы».
Всего на 2019-2020 годы на развитие проекта из федерального бюджета предусмотрено 800 миллионов рублей.
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