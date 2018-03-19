Семейный долг: новосибирцам с детьми раздают деньги на новостройки

В конце прошлой недели Сбербанк выдал первую в Новосибирской области ипотеку с рекордно низкой ставкой — 6% годовых. Такую ставку можно получить по новой программе ипотеки с господдержкой. Её запустили для семей, в которых с 1 января 2018 года родится второй, третий или последующий ребёнок. Буквально через неделю после старта программы у Татьяны и Вадима Бережнюк появился младший сын Макар.

Семья Бережнюк «техническая»: Вадим — главный механик в «Синаре», обеспечивает бесперебойную работу всего швейного оборудования, Татьяна до декрета работала начальником сектора в «РЭС». Оба, подчёркивает Вадим, работают по специальности. Их старшему сыну Льву сейчас уже 3,5 года, и о покупке более просторной квартиры в семье задумывались давно, но даже сниженные за прошлый год ставки по ипотеке этого не позволяли.

— Шесть процентов — это шесть процентов. Если с 3 миллионов взять, это полпроцента в месяц — 15 тысяч рублей. А если взять девять процентов — ну извините, там уже другая сумма, на семейный бюджет, я думаю, значительно повлияла бы, — рассуждает Вадим.

К снижению ставки семья готовилась с декабря прошлого года, после поручения президента правительству. К концу года необходимое постановление с утверждёнными правилами субсидирования уже было готово, а 18 января АИЖК сообщило, что принадлежащий агентству банк «Российский капитал» готов принимать первые заявки. В других банках программа задержалась на полмесяца.

По условиям субсидирования, господдержку могут получить семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй, третий и последующий ребёнок.

Сумма кредита при этом ограниченна, как и при прошлой ипотеке с господдержкой: 8 миллионов рублей для Москвы Санкт-Петербурга и 3 миллиона рублей для всех остальных регионов. Не меньше 20% от стоимости покупаемой квартиры заёмщику придётся собрать самостоятельно. При этом купить можно только новостройку — квартиру, дом или таунхаус: либо на этапе строительства, либо уже готовую, но у застройщика.

Впрочем, 6-процентная ставка не фиксируется на весь срок кредитования. Например, если в семье рождается второй ребёнок, она может получить такую ставку на 3 года. Если третий — на 5 лет. А если семья одновременно пополнится вторым и третьим малышами — на 8. Когда льготный период закончится, выплачивать кредит придётся по рыночной ставке, сегодня это 9,5%. Но если за годы льготного кредитования в семье снова будет пополнение, его обещают продлить. Получить льготную ипотеку может и мать-одиночка, и супруги, чей брак не зарегистрирован.

— Важно понимать, что при всех [условиях] мы каждого клиента всё равно рассматриваем на возможность платёжеспособности. Ипотека с государственной поддержкой — это преференция, но человек должен быть платёжеспособен, и мы его проверяем по всем требованиям, — напоминила начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Наталья Новичонок.

На сайте АИЖК перечень банков невелик. Например, Сбербанка в перечне нет. Как нет в нём и других крупных ипотечных банков, таких как ВТБ или «ДельтаКредит» — оба банка запустили программу ипотеки с господдержкой в феврале. В Райффайзенбанке признали, что пока к ней не присоединились, но рассматривают такую возможность и примут решение в ближайшее время.

По данным АИЖК, получить льготную ипотеку сегодня можно в БИНБАНКе «Глобэксбанке» , « Евразийском банке », «Металлинвестбанке» , «КредитЕвропаБанке», « Банке Финсервис », в «Левобережном», а также в НОАИК и агентстве «Базис Девелопмент». Список застройщиков-участников пока и вовсе пустует. При этом Наталья Новичонок уточнила, что базовые условия — ставка, льготный срок кредитования, лимит суммы кредита и размер первоначального взноса — определяются на федеральном уровне, а остальные могут отличатся в разных банках.

Вадим Бережнюк говорит, что участие в программе далось ему непросто. В декабре, рассчитывая на её скорый запуск, семья продала квартиру, в которой жила, чтобы обеспечить первоначальный взнос, а в феврале, после новостей о первом выданном кредите под 6% годовых, отправились в банки. Но в первом, куда семья подала заявку, получили отказ.

— Недели 2–3 проходит, я звоню менеджеру, мне говорят: «Слушай, Вадим, программа есть, всё, но нет инструкции, как по ней работать». Я написал в электронную администрацию президента письмо о проблеме, мне пришёл ответ: [письмо] было перенаправлено в такие ведомства как министерство [строительства и] ЖКХ и Центробанк . Из Центробанка мне не пришёл ответ, а из министерства ответили: обращайтесь в министерство финансов , — вспоминает он.

Сейчас все процедуры для семьи Бережнюк пройдены, в конце марта они ждут уже готовые документы из Росреестра , а через год рассчитывают переехать в новый дом — сейчас он находится на этапе строительства и готов примерно на треть.

Предыдущая программа государственного субсидирования ипотеки продлилась чуть меньше двух лет: с марта 2015 года до января 2017-го.

Предназначалась она, как и нынешняя, для покупки квартир в новостройках. Но если ту программу называли скорее поддержкой застройщиков, чем граждан, то условия нынешней сильно сузили аудиторию и поддерживают в большей степени российскую демографию.

— На наш взгляд, эта программа станет одним из значимых событий в области ипотечного кредитования в этом году. Мы ожидаем, что до конца действия акции «ДельтаКредит» поможет более 6000 человек обрести свой домашний очаг, — поделился руководитель банка «ДельтаКредит» в Новосибирской области Иван Зинченко.

В прошлом году раньше времени завершилась ещё одна программа государственной поддержки для ипотечников, которая предполагала списание долга для целого ряда граждан, в частности многодетных семей, ветеранов и инвалидов. Но закончилась она довольно внезапно вместе с выделенными на неё деньгами, и тысячи россиян просто не успели ею воспользоваться.

Читайте также: Надули пузырь: строители добились продления господдержки за счет банков — цены на новостройки нездорово выросли, а готовые квартиры продолжают обесцениваться