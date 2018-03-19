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Банк России опубликовал проект положения о временной администрации страховщика
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Банк России опубликовал проект положения о временной администрации страховщика 

Банки.ру 7 часов назад
Фото: 711.ru
Центробанк опубликовал проект положения о назначении временной администрации страховой компании и случаи ее назначения.
«Банк России, помимо оснований назначения временной администрации, установленных пунктом 1 статьи 183, пунктами 3, 6, 61 статьи 184 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», назначает временную администрацию в случае неоднократного (два и более раза подряд) представления страховой организацией в Банк России несоответствующего требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» плана восстановления платежеспособности страховой организации и (или) в случае неоднократного (два и более раза подряд) непредставления страховой организацией документов, подтверждающих реальность исполнения предусмотренных планом восстановления платежеспособности страховой организации мер по предупреждению банкротства страховой организации», — говорится в документе.
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Кроме того, документ утверждает порядок принятия ЦБ решения о приостановлении полномочий органов управления страховой организации на основании ходатайства временной администрации; порядок взаимодействия временной администрации и ЦБ, формы контроля и порядок отчета перед регулятором о возложенных на временную администрацию функций.
Комментарии по проекту документа ожидаются до 25 марта 2018 года.
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