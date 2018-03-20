Орловцы взяли в КПК займов на 66, 4 млн рублей

Орловской области в III квартале 2017 года сумма средств, привлеченных от физических лиц кредитными потребительскими кооперативами составила 71,3 млн рублей.

Сумма займов, выданных физическим лицам составила 66,4 млн рублей. Количество КПК по итогам III квартала 2017 года в области составило 6 КПК. Количество пайщиков кооперативов увеличилось на 627 человек и составило 1555 пайщиков (из них доля пайщиков — физических лиц составила 99,5%).

По состоянию на 30 сентября 2017 по данным реестра кредитных потребительских кооперативов на территории Орловской области зарегистрировано 6 потребительских кооперативов. Также на территории региона зарегистрировано 4 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива.