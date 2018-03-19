Moody's считает меры ЦБ РФ против мошенничества с капиталом положительными для банков 

Международное рейтинговое агентство Moody's считает предложенные Банком России меры против мошенничества банков, в частности, с состоянием своего капитала, положительными, говорится в обзоре агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Во вторник, 13 марта, зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что Банк России в рамках начала системной реформы регулирования залогового обеспечения предлагает изменить подходы к формированию банками резервов на возможные потери с учетом залогов, а также расширить свой надзорный инструментарий. Он также сообщил, что регулятор рассматривает вопрос раскрытия на своем сайте информации о вводимых запретах и ограничениях для банков, исключением будут публикации, которые могут вызвать дестабилизацию финансовой системы.
Как отмечает Moody's, речь идет об устранении регуляторных лазеек, которые частные банки использовали для сокрытия информации о недостатке капитала и плохих активах.
"Эти меры были бы положительными для банков, поскольку они будут способствовать укреплению качества их капитала и ограничению мошеннического кредитования представляющих риски заемщиков… Кроме того, эти меры позволят предотвратить широко распространенные мошенничества и ограничить риски, если регулятор официально сообщит банку о рискованной практике кредитования или мошеннической деятельности", — говорится в документе.
Негативно эти меры могут повлиять лишь на банки с небольшими резервами на покрытие потерь по кредитам. По оценке Moody's, среди банков с наибольшим количеством проблемных кредитов по отношению к резервам банк АКБ «Международный финансовый клуб» (172%, по данным на второй квартал 2017 года), банк «МБА-Москва» (139%, по данным на четвертый квартал 2016 года), Транскапиталбанк (122%, по данным за третий квартал 2017 года). В списке также значатся «Уралсиб», Автоторгбанк, Росдорбанк, банк «Возрождение», "Абсолют Банк", "Русский Стандарт", Новикомбанк.