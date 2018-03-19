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Правительство России утвердило субсидирование кредитов на покупку деревянных домов
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Правительство России утвердило субсидирование кредитов на покупку деревянных домов 

Банки.ру 9 часов назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании кредитных ставок для займов на покупку деревянных домов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.
«Подписанным постановлением утверждены правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выдаваемым в 2018 году физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления. Кредиты физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления у производителей будут предоставляться по льготной ставке (скидка 5%) с последующим возмещением банкам за счёт средств федерального бюджета», — отмечается в документе.
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На реализацию этого механизма господдержки из федерального бюджета—2018 будет выделено 197,7 млн рублей.
Данное решение направлено на поддержку внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения и увеличение объёмов производства деревянных домов заводского изготовления.
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