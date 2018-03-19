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Банк «Урал ФД» снизил процентную ставку по кредитным картам
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Банк «Урал ФД» снизил процентную ставку по кредитным картам 

Банки.ру 10 часов назад
Теперь ставка устанавливается на уровне 25% годовых (ранее ставка варьировалась в диапазоне от 26% до 27% годовых). Карты оформляются в категориях Mastercard Standard и Mastercard Gold.
Прочие условия по тарифу не изменились. Максимальный кредитный лимит может достигать 299 тыс. рублей.
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Выпуск осуществляется бесплатно. Плата за годовое обслуживание «классической» карты составит 900 рублей, «золотой» — 2,5 тыс. рублей. Комиссия за снятие клиентом собственных и кредитных средств в банкоматах, кассах банка и сторонних кредитных организациях составит 4,9%, но не менее 499 рублей.
«По картам предусмотрен льготный период кредитования длительностью до 55 дней, который распространяется как на оплату товаров и услуг, так и на снятие наличных. При выборе продукта стоит обратить внимание на крупную комиссию за снятие денежных средств», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.
Условия и ставки указаны для открытого рынка, то есть для новых заемщиков кредитной организации, не относящихся к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, заемщикам с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчикам и др.).
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