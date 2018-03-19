Банк «Урал ФД» снизил процентную ставку по кредитным картам

Теперь ставка устанавливается на уровне 25% годовых (ранее ставка варьировалась в диапазоне от 26% до 27% годовых). Карты оформляются в категориях Mastercard Standard и Mastercard Gold.

Прочие условия по тарифу не изменились. Максимальный кредитный лимит может достигать 299 тыс. рублей.

Продуктовый виджет

Выпуск осуществляется бесплатно. Плата за годовое обслуживание «классической» карты составит 900 рублей, «золотой» — 2,5 тыс. рублей. Комиссия за снятие клиентом собственных и кредитных средств в банкоматах, кассах банка и сторонних кредитных организациях составит 4,9%, но не менее 499 рублей.

Полина Пронина. «По картам предусмотрен льготный период кредитования длительностью до 55 дней, который распространяется как на оплату товаров и услуг, так и на снятие наличных. При выборе продукта стоит обратить внимание на крупную комиссию за снятие денежных средств», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.

Условия и ставки указаны для открытого рынка, то есть для новых заемщиков кредитной организации, не относящихся к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, заемщикам с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчикам и др.).