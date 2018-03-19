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Все разговоры запишут: Центробанк рассказал, как защитит ярославцев от микрокзаймов
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Все разговоры запишут: Центробанк рассказал, как защитит ярославцев от микрокзаймов 

76.ru 10 часов назад
Фото: 76.ru
Теперь у ярославцев не получится вечно брать взаймы «до зарплаты». Уже начали действовать новые правила для микрозаймов, и в следующем году эти правила станут только жёстче.
— Чтобы не допустить закредитованности клиента, документ ограничивает число микрозаймов, которые он может получить в одной МФО. Планка устанавливается на десяти микрокредитах в год (на срок до 30 дней), — рассказал управляющий ярославским отделением Банка России Андрей Игнатенков. — Продлить договор микрозайма можно максимум семь раз. С будущего года эти требования еще более ужесточатся: в одной МФО клиенту невозможно будет получить больше девяти займов в год, количество продлений договоров уменьшится до пяти.
Также микрофинансовые компании обяжут открывать для клиентов личные кабинеты, где должники смогут получать всю информацию о своих займах и графиках выплат.
— Кстати, базовый стандарт по защите прав клиентов микрофинасовых организаций обязывает МФО записывать и хранить все переговоры с клиентом фактически по всем каналам связи — стационарному и мобильному телефону, а также SMS и переписку в интернете, — добавил Игнатенков. — Эту информацию МФО должны хранить минимум полгода, а бумажную документацию, связанную с общением с клиентом, — не менее года.
Ярославцев подсаживают на микрозаймы:кто чаще всего берёт такие кредиты.
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