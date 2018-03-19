Правительство намерено субсидировать кредиты на покупку деревянных домов

«У нас есть неплохая программа льготного автокредитования. Принято решение о том, чтобы транслировать этот опыт на деревянное домостроение. Я подписал постановление Правительства о субсидировании в текущем году ставок по кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления, то есть типовых домов», — сказал глава Правительства в понедельник в ходе совещания с вице-премьерами.

Медведев подчеркнул, что для покупателя в текущем году ставка на такую кредитную покупку де-факто уменьшится на 5%.

Заместитель председателя Правительства Александр Хлопонин , в свою очередь, отметил, что подписанное постановление как стимулирует деревянное домостроение, так и решает социальные вопросы. «Если сегодня в банках при получении кредита эта ставка составляет 15%, то реальная возможность людей — взять кредит под ставку 10%», — сказал вице-премьер.

По его словам, бюджет предусматривает на данную программу средства в размере 197 млн рублей, что позволит приобрести людям около 2,5 тысячи деревянных домов.

В программе предусмотрены и ограничения, в частности, максимальная сумма кредита не может превышать 3,5 млн рублей, а кредит на покупку домов доступен только для предприятий с минимальным оборотом не менее 200 млн рублей.

Программа пока будет работать в 2018 году и в случае успеха может быть продлена до 2021 года, отметил Хлопонин. В настоящее время согласие на участие в программе выразили четыре кредитных организации, заметил чиновник. Залоги с физлиц, участвующих в программе, также не будут привлекаться.

Премьер-министр также указал, что Правительство рассчитывает на снижение кредитных ставок, а льготная ставка должна опускаться ниже 10%.