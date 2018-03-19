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Правительство намерено субсидировать кредиты на покупку деревянных домов
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Правительство намерено субсидировать кредиты на покупку деревянных домов 

Парламентская газета 10 часов назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ, который запускает программу субсидирования ставок по кредитам на покупку деревянных домов, передаёт ТАСС.
«У нас есть неплохая программа льготного автокредитования. Принято решение о том, чтобы транслировать этот опыт на деревянное домостроение. Я подписал постановление Правительства о субсидировании в текущем году ставок по кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления, то есть типовых домов», — сказал глава Правительства в понедельник в ходе совещания с вице-премьерами.
Медведев подчеркнул, что для покупателя в текущем году ставка на такую кредитную покупку де-факто уменьшится на 5%.
Заместитель председателя Правительства Александр Хлопонин, в свою очередь, отметил, что подписанное постановление как стимулирует деревянное домостроение, так и решает социальные вопросы. «Если сегодня в банках при получении кредита эта ставка составляет 15%, то реальная возможность людей — взять кредит под ставку 10%», — сказал вице-премьер.
По его словам, бюджет предусматривает на данную программу средства в размере 197 млн рублей, что позволит приобрести людям около 2,5 тысячи деревянных домов.
В программе предусмотрены и ограничения, в частности, максимальная сумма кредита не может превышать 3,5 млн рублей, а кредит на покупку домов доступен только для предприятий с минимальным оборотом не менее 200 млн рублей.
Программа пока будет работать в 2018 году и в случае успеха может быть продлена до 2021 года, отметил Хлопонин. В настоящее время согласие на участие в программе выразили четыре кредитных организации, заметил чиновник. Залоги с физлиц, участвующих в программе, также не будут привлекаться.
Премьер-министр также указал, что Правительство рассчитывает на снижение кредитных ставок, а льготная ставка должна опускаться ниже 10%.
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