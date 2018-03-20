Как россиянам навязывают микрозаймы

Микрофинансовые организации (МФО) готовы занять денег практически любому заемщику и борются даже за неблагонадежных клиентов. К такому выводу пришли сотрудники Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), которые под видом заемщиков обратились в крупные МФО, выдающие займы или собирающие заявки на ссуды онлайн. Это «Домашние деньги», «Мигкредит» , «Е заем», «СМС-финанс».

«Тайные покупатели» представлялись безработными, которым очень нужны 15 000 руб. Кредит без работы

«Среди клиентов МФО есть домохозяйки, самозанятые, или подрабатывающие без заключения трудового договора. Их доля в "СМС финанс" не превышает 2-3%», — говорит гендиректор компании Александр Артемов. Выяснилось, что эти МФО готовы ссудить такую сумму человеку без постоянной занятости. Кроме того, «заемщикам» из КонфОП в четырех организациях заявили, что в индивидуальном порядке могут одобрить заявку человека с текущей просрочкой платежа другому кредитору.

«2,8% наших клиентов указывают при заполнении анкеты, что они безработные. И мы действительно их одобряем, так как просрочка у них такая же, как и в среднем по портфелю», — утверждает управляющий директор «Е заем» Светлана Гайдукова. По ее словам, сегодня заемщик безработный, а уже завтра может трудоустроиться.

Но лицам с текущей просрочкой займы обычно не одобряются, утверждает Гайдукова. А вот в «СМС финанс» займы не выдают тем, у кого просрочка более 35-ти дней. По словам Артемова, процент одобрений в «СМС финанс» не превышает 15% по результатам скоринга.

«Безусловно, у нас есть такая категория клиентов, которые имеют просроченный кредит в банке и займ в МФО», — констатирует главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов.

По его словам, согласно статистике, 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% имеют просроченную задолженность до 30 дней.

Представитель «Мигкредита» на запрос «Ведомостей» не ответил.

Зачастую МФО не утруждаются проверкой дохода потенциального заемщика, выяснили в КонфОП. «Мы не налоговая, чтобы проверять ваши доходы. Предоставляем кредит только по паспорту, выдадим деньги и вам», — заявил консультант «Домашних денег».

«По просьбе звонящего, он рассчитал еженедельный платеж, а вот процентную ставку назвать затруднился. На сообщение, что заемщику нужна пауза на размышление, менеджер начал настойчиво уговаривать все равно оставить заявку на кредит, «хотя бы на меньшую сумму», — рассказывает предправления КонфОП Дмитрий Янин. Игра на проценты

К слову, в компании «Домашние деньги» первым делом предложили «тайному покупателю» сыграть в игру «Счастливая карта». «Участие платное. Зато если повезет, платеж по займу будет снижен», — продолжает Янин.

«Участие и правда платное — 1000 руб., — продолжает представитель МФО, — но платит клиент за доступ к материалам по финансовой грамотности». По утверждению представителя компании, эта игра предлагается только клиентам с уже одобренной заявкой на заем. Победитель определяется каждый день случайным образом; в случае выигрыша с ним перезаключают договор на новых условиях — по ставке всего 2/3 от ключевой ставки ЦБ

«Домашние деньги» удивили «заемщика» из КонфОП предложением оформить карту рассрочки «Совесть» от « Киви банка » в дополнение к займу, несмотря на то, что он представился безработным.

Представитель проекта «Совесть» подтвердил сотрудничество с «Домашними деньгами», указав, что зачастую люди без официального места работы могут иметь постоянный источник доходов, например, ренту. По его словам, карты рассрочки выдаются только с учетом результатов скоринга. Обмен информацией

Как выяснила конфедерация, МФО часто обмениваются информацией между собой или c банками: клиент оставляет контакты на сайте одной из компаний, а та передает их другим, и они предлагают человеку свои услуги. По данным КонфОП, некоторые из таких партнеров-МФО отсутствуют в реестре Центробанка.

Передача данных в несколько МФО после заполнения одной анкеты более характерна при регистрации потенциального заемщика на сайте-агрегаторе, содержащем много предложений разных компаний, считает Артемов. По его словам, иногда агрегаторы нарушают договоры с МФО и продают анкету сразу нескольким компаниям. «Мы стараемся избегать таких подрядчиков», — говорит Артемов. Чем рискуют заемщики

КонфОП обращает внимание на риски онлайн-займов МФО.

«Система онлайн-кредитования не дает возможности человеку тщательно взвесить финансовые риски. Общаясь с потенциальным заемщиком, менеджеры call-центра в большинстве случаев просто произносят заученный текст и не могут ответить на вопросы потребителя», — сетует Янин.

Все интернет-пространство невозможно контролировать, поэтому могут появляться сайты-однодневки, притворяющиеся онлайн-МФО, добавляет Янин.

«Онлайн-финансисты могут выдать много займов на кабальных условиях и, быстро свернув свою кредитную деятельность, активно заняться сбором долгов, в том числе и с привлечением коллекторов, работающих нецивилизованными методами», — предупреждает он.

Нередки случаи, когда нелегальные кредиторы маскируются под законопослушные МФО, соглашается представитель ЦБ. Прежде чем решаться на микрозайм, он советует найти компанию в реестре на сайте регулятора. У настоящих микрофинансовых организаций на сайтах не допускается аббревиатура МФО — может быть либо микрофинансовая компания (МФК), либо микрокредитная компания (МКК), добавил представитель.