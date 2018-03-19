Ещё
Локо-Банк снизил ставки по программам автокредитования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Локо-Банк снизил ставки по программам автокредитования 

Банки.ру 11 часов назад
Локо-Банк снизил ставки по автокредитам на 0,5 процентного пункта. Теперь по тарифу «Локо-Авто Престиж» (распространяется на приобретение нового автомобиля) стало возможно оформить ссуду по ставке от 14,4% до 16,9% годовых и по предложению «Локо-Авто Люкс» (действует для подержанных машин не старше 5 лет) — от 14,9% до 17,4% годовых.
Процентная ставка при оформлении ссуды у официального дилера для покупки подержанного иностранного автомобиля, возраст которого не превышает 11 лет к концу срока действия кредита, находится в интервале от 17,4% до 20,9% годовых, а при получении займа у неофициального дилера ставка по кредиту будет выше на 4 п. п.
Ссуду на покупку легкового иностранного транспортного средства также возможно оформить без страхования предмета залога (программа «Локо-Авто без каско») по ставке 18,4% годовых.
Минимальный первоначальный взнос остался без изменений и варьируется от 15% до 25% собственных средств заемщика от стоимости машины. Максимальный срок заимствования зависит от возраста транспортного средства и может достигать семи лет (по программе без каско — пять лет). Минимальная сумма займа по всем программам составляет 250 тыс. рублей. Процентная ставка уменьшится на 3 п. п. при оформлении полиса страхования жизни и здоровья заемщика. Ставка по кредиту будет увеличена на 2 п. п., если заемщик не будет вносить денежные средства на счет в банк за 10 дней до наступления даты ежемесячного платежа, и на 1 п. п., если полис каско будет оформлен в неаккредитованной банком страховой компании.
«Указанные процентные ставки применяются при предоставлении полного пакета документов. При кредитовании без подтверждения дохода процентная ставка будет увеличена на 1—3 п. п. в зависимости от выбранной программы. Также в первый месяц кредитования банком взимается надбавка в размере 1,5 п. п. к действующей процентной ставке», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
В НАПФ назвали критическими данные ПФР об итогах переходной кампании 2017 года «Ренессанс Кредит» открыл отделение в Казани Совкомбанк открыл новый офис в Санкт-Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина501
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов31
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко17
«Перестаньте нас оскорблять»178
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение