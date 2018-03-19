Локо-Банк снизил ставки по программам автокредитования

Локо-Банк снизил ставки по автокредитам на 0,5 процентного пункта. Теперь по тарифу «Локо-Авто Престиж» (распространяется на приобретение нового автомобиля) стало возможно оформить ссуду по ставке от 14,4% до 16,9% годовых и по предложению «Локо-Авто Люкс» (действует для подержанных машин не старше 5 лет) — от 14,9% до 17,4% годовых.

Процентная ставка при оформлении ссуды у официального дилера для покупки подержанного иностранного автомобиля, возраст которого не превышает 11 лет к концу срока действия кредита, находится в интервале от 17,4% до 20,9% годовых, а при получении займа у неофициального дилера ставка по кредиту будет выше на 4 п. п.

Ссуду на покупку легкового иностранного транспортного средства также возможно оформить без страхования предмета залога (программа «Локо-Авто без каско») по ставке 18,4% годовых.

Минимальный первоначальный взнос остался без изменений и варьируется от 15% до 25% собственных средств заемщика от стоимости машины. Максимальный срок заимствования зависит от возраста транспортного средства и может достигать семи лет (по программе без каско — пять лет). Минимальная сумма займа по всем программам составляет 250 тыс. рублей. Процентная ставка уменьшится на 3 п. п. при оформлении полиса страхования жизни и здоровья заемщика. Ставка по кредиту будет увеличена на 2 п. п., если заемщик не будет вносить денежные средства на счет в банк за 10 дней до наступления даты ежемесячного платежа, и на 1 п. п., если полис каско будет оформлен в неаккредитованной банком страховой компании.

Екатерина Баклыкова. «Указанные процентные ставки применяются при предоставлении полного пакета документов. При кредитовании без подтверждения дохода процентная ставка будет увеличена на 1—3 п. п. в зависимости от выбранной программы. Также в первый месяц кредитования банком взимается надбавка в размере 1,5 п. п. к действующей процентной ставке», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

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