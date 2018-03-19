Промсвязьбанк представил эксклюзивную карту для бизнеса

Владельцы Visa Platinum Business получают приоритетное обслуживание в офисах Промсвязьбанка , программу страхования путешествующих с покрытием до 100 тыс. долларов в год от ведущей страховой компании, а также специальные предложения от компаний-партнеров. С платежной корпоративной картой Visa Platinum Business клиенты банка и их сопровождающие смогут пользоваться бизнес-залами по всему миру от компании Lounge-Key. Также для обладателей карты доступны такие сервисы, как международная медицинская и информационная помощь, экстренная помощь за рубежом «GCAS» и страховой сервис «Card Liability Waiver Insurance».

Клиенты малого и среднего бизнеса ПСБ могут воспользоваться корпоративной картой для оплаты представительских расходов и расходов, связанных с деятельностью компании. Карта предусматривает проведение операций по счету юридического лица, оформляется как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям, в том числе занимающимся частной практикой.

"Возможности Visa Platinum Business являются новыми для российского рынка. Наша карта дает ощутимые преимущества в путешествиях и деловых поездках, открывая владельцам доступ к премиальной программе страхования и сотням бизнес-залов по всему миру. Также с ее помощью можно оплачивать представительские расходы и оперативно рассчитываться с поставщиками, зачислять выручку и снимать наличные", — отмечает Иннокентий Воловик, директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Получить подробную информацию о карте Visa PlatinumBusiness можно на сайте банка.

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