Восемьдесят договоров о реструктуризации заключили с должниками за коммуналку в Алтуфьеве

С начала года в Алтуфьевском районе заключено 80 договоров о реструктуризации долга за ЖКУ на общую сумму 5 005 124 рубля. Об этом корреспонденту газеты «Алтуфьево» сообщила начальник юридического отдела «Жилищника» Ирина Себрова.

— В 2018 году было подано 69 исков в суд против злостных неплательщиков на сумму 3 239 084 рубля. При этом подготовлено 84 документа в суд на сумму 3 078 616 рублей, которые будут поданы после оплаты госпошлины, — отметила юрист.

Напомним, чтобы оформить договор о реструктуризации, жителям района, имеющим задолженность, необходимо обратиться в юридический отдел «Жилищника» или своей управляющей компании. (то)