Ещё
Восемьдесят договоров о реструктуризации заключили с должниками за коммуналку в Алтуфьеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восемьдесят договоров о реструктуризации заключили с должниками за коммуналку в Алтуфьеве 

Управа Алтуфьевского района 11 часов назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
С начала года в Алтуфьевском районе заключено 80 договоров о реструктуризации долга за ЖКУ на общую сумму 5 005 124 рубля. Об этом корреспонденту газеты «Алтуфьево» сообщила начальник юридического отдела «Жилищника» Ирина Себрова.
— В 2018 году было подано 69 исков в суд против злостных неплательщиков на сумму 3 239 084 рубля. При этом подготовлено 84 документа в суд на сумму 3 078 616 рублей, которые будут поданы после оплаты госпошлины, — отметила юрист.
Напомним, чтобы оформить договор о реструктуризации, жителям района, имеющим задолженность, необходимо обратиться в юридический отдел «Жилищника» или своей управляющей компании. (то)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Математическая викторина прошла в школе на Костромской Освещение восстановили во дворе на Инженерной Жители СВАО позвонили на телефон доверия почти сорок раз за неделю
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина501
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов31
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко17
«Перестаньте нас оскорблять»178
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение