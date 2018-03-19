Утверждены льготы по кредитам на деревянные дома

Медведев подписал документ о субсидировании кредитов на покупку деревянных типовых домов

"У нас есть неплохая программа льготного автокредитования. Принято решение о том, чтобы транслировать этот опыт на деревянное домостроение. Я подписал постановление правительства о субсидировании в текущем году ставок по кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления, то есть, типовых домов", — сказал он на совещании с вице-премьерами. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, запускающий программу субсидирования ставок по кредитам на покупку деревянных типовых домов.

Медведев отметил, что для покупателя в 2018 году фактически ставка на такую кредитную покупку уменьшится на 5%.

Вице-премьер Александр Хлопонин отметил, что подписанное постановление одновременно решает две задачи — стимулирует деревянное домостроение и решает социальные вопросы. Запущенная программа предусматривает, что субсидироваться будет процентная ставка для физических лиц на 5%. "Если сегодня в банках при получении кредита эта ставка составляет 15%, то реальная возможность людей — взять кредит под ставку 10%", — сказал Хлопонин.

По его словам, на программу в бюджете заложено 197 млн рублей. Это позволит приобрести людям порядка 2,5 тыс. домов. На программу действуют ограничения, в частности, максимальная сумма кредита не должна превышать 3,5 млн рублей, кредит может предоставляться на покупку домов у предприятий с минимальным оборотом не менее 200 млн рублей. Программа пока будет работать в 2018 году, и в случае успеха может быть продлена на 2019-2021 года, отметил Хлопонин. Пока согласие на участие в программе дали четыре банка, заметил вице-премьер. Залоги с физлиц, участвующих в программе, также не будут привлекаться.

Премьер-министр указал, что правительство рассчитывает на то, что кредитные ставки будут снижаться, льготная ставка должна опускаться ниже 10%.