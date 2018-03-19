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Взяточники одолели Кострому
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Взяточники одолели Кострому 

Kostroma.Today 12 часов назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области в разы увеличилось количество коррупционеров, узнал KOSTROMA.TODAY. Данные за 2017 год предоставила областная прокуратура.
По информации ведомства, в прошлом году было обнаружено более 700 нарушений запретов и ограничений среди чиновников и госслужащих. Эта цифра практически в 2 раза превышает данные 2016 года.
При этом чаще всего чиновники не по правилам заполняют декларации о доходах, расходах и имуществе. Они «забывают» включить в документ деньги от продажи автомобилей, доходы от деятельности коммерческих фирм, наличие акций в коммерческом банке и т.д.
Кроме того, в этом году было выявлено 14 преступлений, совершенных в крупном размере. В 2016 году их было 8.
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