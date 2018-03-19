Стратегия благосостояния: 11 советов начинающим

Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». В современном мире мало что может гарантировать вам богатство и преуспевание. Вы можете играть на бирже или майнить биткоины, однако нет никакой гарантии, что через 10 лет вы будете преуспевать и сможете сохранить состояние. Однако существует ряд стратегий, которые позволят не только накопить, но и сохранить состояние. Ниже мы расскажем о них подробнее. Вы начинаете экономить для выхода на пенсию как только начинаете работать. Небольшая доля каждой зарплаты должна уходить на экономию, даже если это ваша первая зарплата. Вам может казаться, что выход на пенсию — это очень далеко, особенно когда вы только начинаете свою карьеру. Однако эксперты полагают, что чем раньше вы начнете это делать, тем выше ваши шансы на безбедную старость. Вы всегда делаете выплаты по кредиту вовремя и в полном объеме. Не важно, взяли ли вы потребительский кредит или кредит на покупку автомобиля, лучшая стратегия — выплачивать его вовремя и в полном объеме, чтобы избежать накопления штрафов. Просрочка выплат может привести к тому, что ваш кредит станет дороже, и в итоге придется выплачивать больше, чем изначально планировалось. Вы всегда ищете выгодные предложения. Конечно, вы можете позволить себе покупать одежду, обувь и продукты питания по полной цене. Однако если вы стремитесь экономить и тратить деньги разумно, то стоит всегда искать выгодные предложения, будь то сезонные распродажи, «черные пятницы» или другие виды скидок. Вы финансово готовы к чрезвычайной ситуации. Жизнь полна неожиданностей, и наша задача — подготовиться к ним как можно лучше. Конечно, никто из нас не может предвидеть всего, однако вы можете создать финансовую «подушку безопасности» на тот случай, если произойдет что-то неожиданное. Вы не тратите все лишние деньги, что у вас есть. Если вы получаете премию по результатам года или за какой-то проект, то всегда есть искушение отметить это событие и прокутить все деньги. Однако разумнее будет отложить эти деньги для более практичных целей. Например, вы можете направить деньги на досрочное погашение кредита или на покупку необходимого товара. Вы переводите больше денег на выход на пенсию, чем возможно по закону. Согласно нашему законодательству, наш работодатель отчисляет определенную сумму денег в пенсионный фонд, и из этих выплат будет формироваться ваша будущая пенсия. Однако зачастую та пенсия, которая выплачивается из пенсионного фонда, оказывает слишком низкой, чтобы нормально существовать и при этом не работать. Поэтому эксперты отмечают, что важно откладывать определенные суммы денег помимо тех, что идут в пенсионный фонд. Создайте свой собственный накопительный фонд, в который вы будете ежемесячно переводить пусть небольшую, но регулярную сумму денег. Это позволит к выходу на пенсию создать довольно приличный фонд, из которого вы сможете тратить деньги. У вас есть все, что нужно, но не все, что вам хотелось бы иметь. Если вы живете так, что позволяете себе только то, то необходимо, то это говорит о высокой финансовой ответственности. Даже если у вас есть возможность приобрести дополнительные товары класса люкс, эксперты считают, что лучше побороть искушение потратить все деньги и направить их на инвестиции или на экономию, что позволит в будущем жить еще лучше. Вы регулярно получаете премии и повышения зарплаты. Если у вас постоянная работа, то вы можете регулярно получать премии и повышения. Это хороший признак, так как подобные повышения помогают экономить, а также сохранять свой доход в соответствии с уровнем инфляции. Вы не тратите слишком много денег на жилье. Эксперты считают, что ваши траты на жилье не должны превышать 30% от вашего ежемесячного дохода. Не важно, будет это аренда квартиры или выплаты по ипотечному кредиту, важно придерживаться этого значения. Ваши инвестиции диверсифицированы. Долгосрочные инвестиции, как правило, отличаются низкой стоимостью, они диверсифицированы, но в итоге приносят неплохую прибыль. Поэтому эксперты советуют начать инвестировать как можно раньше, чтобы в конечном итоге ваша прибыль была максимальной. Важно соблюдать правильный баланс между акциями и облигациями, для этого вам потребуется либо почитать соответствующую литературу, либо обратиться за помощью к эксперту по личным финансам. У вас нет долгов по кредитной карте. Долги по кредитным картам — это не лучшая стратегия финансового поведения. Это означает, что вы живете не по средствам. Кроме того, они плохи тем, что проценты по таким кредитам, как правило, очень высоки. Поэтому эксперты советуют как можно быстрее погасить долги по кредитке и стараться больще не использовать ее без крайней необходимости.