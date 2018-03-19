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В прошлом году с должниками Лосиноостровского заключено 113 соглашений о реструктуризации задолженности
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В прошлом году с должниками Лосиноостровского заключено 113 соглашений о реструктуризации задолженности 

Управа района Лосиноостровский 12 часов назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
С неплательщиками Лосиноостровского района, накопившими долг за коммунальные услуги, в 2017 году заключено 113 соглашений о реструктуризации задолженности на общую сумму 9 918 153 рублей, что позволит выплачивать сумму частями.
Как пояснили в юридическом отделе ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района», реструктуризация задолженности является одной из наиболее цивилизованных мер по сокращению долгов населения за услуги жилищно-коммунального комплекса.
Если заключить мировое соглашение не получается, приходится применять различные меры воздействия. Так, за 12 месяцев прошлого года в судебные органы было подано 328 исковых заявлений в отношении должников за ЖКУ на общую сумму 30 859 410 рублей. В принудительном порядке с должников было взыскано 6385270 рублей. (ск)
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