Что ждать от увеличения периода охлаждения банковским заемщикам

Почти троекратное увеличение «периода охлаждения», во время которого можно отказаться от договора страхования и вернуть уплаченные за него деньги, напрямую не затрагивает банковских заемщиков. На это обращают внимание специалисты Роспотребнадзора , комментируя вступившие в силу с января 2018 года изменения в Указание Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».

Ранее граждане имели возможность отказаться от страхового полиса и вернуть назад уплаченные за него деньги в течение пяти дней после заключения договора. Теперь же срок отказа от договора добровольного страхования увеличен до 14 календарных дней. При этом страховщики по-прежнему вправе предусмотреть в договоре и более длительный «период охлаждения». Обязательное условие возврата — отсутствие за этот период страховых случаев.

Увеличение периода отказа от договора распространяется на целый ряд видов страхования: страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события; страхование жизни с условием периодических страховых выплат или с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; страхование от несчастных случаев и болезней; медицинское страхование; страхование средств наземного транспорта; имущественное страхование и др.

Минимальные требования, определенные в Указании ЦБ, устанавливаются в отношении страхователей-физических лиц. Поэтому, как разъясняет Роспотребнадзор, они не затрагивают случаи страхования граждан, оформляющих банковские кредиты. В договорах коллективного страхования заемщиков страхователем является банк, поэтому указание Банка России напрямую на них не действует.