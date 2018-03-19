Что ждать от увеличения периода охлаждения банковским заемщикам 

Почти троекратное увеличение «периода охлаждения», во время которого можно отказаться от договора страхования и вернуть уплаченные за него деньги, напрямую не затрагивает банковских заемщиков. На это обращают внимание специалисты Роспотребнадзора, комментируя вступившие в силу с января 2018 года изменения в Указание Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».
Ранее граждане имели возможность отказаться от страхового полиса и вернуть назад уплаченные за него деньги в течение пяти дней после заключения договора. Теперь же срок отказа от договора добровольного страхования увеличен до 14 календарных дней. При этом страховщики по-прежнему вправе предусмотреть в договоре и более длительный «период охлаждения». Обязательное условие возврата — отсутствие за этот период страховых случаев.
Увеличение периода отказа от договора распространяется на целый ряд видов страхования: страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события; страхование жизни с условием периодических страховых выплат или с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; страхование от несчастных случаев и болезней; медицинское страхование; страхование средств наземного транспорта; имущественное страхование и др.
Минимальные требования, определенные в Указании ЦБ, устанавливаются в отношении страхователей-физических лиц. Поэтому, как разъясняет Роспотребнадзор, они не затрагивают случаи страхования граждан, оформляющих банковские кредиты. В договорах коллективного страхования заемщиков страхователем является банк, поэтому указание Банка России напрямую на них не действует.
Однако у заемщиков все же есть шанс возвращать средства, уплаченные за страхование, в течение 14 дней. Так, в октябре минувшего года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ рассматривало дело об отказе от страхования заемщицы банка ВТБ из Башкортостана. Суды двух инстанций отказали ей в удовлетворении иска, ссылаясь, в частности, как раз на то, что указание ЦБ РФ N 3854-У в данном случае неприменимо, поскольку устанавливает требования к условиям и порядку осуществления страхования в отношении страхователей — физических лиц, в то время как страхователем по договору коллективного страхования являлось юридическое лицо — банк. Однако ВС посчитал это утверждение ошибочным, указав, что вследствие присоединения к программе страхования с внесением заемщиком соответствующей платы застрахованным является имущественный интерес заемщика, а следовательно, страхователем по данному договору является сам заемщик.