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Почти 360 представителей малого бизнеса получили льготы на аренду городских помещений до конца года
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Почти 360 представителей малого бизнеса получили льготы на аренду городских помещений до конца года 

Агентство «Москва» 12 часов назад
Почти 360 представителей малого бизнеса могут арендовать городские помещения по льготной цене до 31 декабря 2018 г. Об этом сообщили в департаменте городского имущества Москвы.
«В 2018 г. город оказал малому бизнесу имущественную поддержку в виде установления льготной ставки арендной платы в размере 3,5 тыс. руб. за кв. м за год. Из 400 арендаторов, обратившихся в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки, 359 получили одобрение и смогут арендовать помещения по льготной цене до 31 декабря 2018 г.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на текущий момент департамент горимущества Москвы заключил с субъектами малого предпринимательства более 3,9 тыс. договоров аренды городских помещений. При этом 1,9 тыс. из них — по льготной и минимальной ставке арендной платы
Руководитель ведомства Максим Гаман добавил, что ставка в 3,5 тыс. руб. за кв. м за год сохраняется с 2014 г.
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