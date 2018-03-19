Новикомбанк предлагает новые страховые продукты

Новикомбанк , одним из крупнейших акционеров которого является Госкорпорация Ростех , предлагает своим клиентам новые услуги в области страхования в целях расширения клиентского сервиса. Наиболее популярные среди населения страховые программы, такие как: «Страхование имущества (квартиры)», «Страхование от несчастного случая (Семья)» и «Комплексное страхование» от компании «Абсолют Страхование» теперь можно приобрести в офисах банка.

Предлагаемые банком страховые продукты созданы по «коробочной технологии». Это означает, что клиенту предлагается готовое решение, которое представляет собой страховой полис с заранее определенными данными: ценой, перечнем рисков, лимитами страхования и условиями выплаты страхового возмещения. Такое решение позволяет застраховаться без посещения офиса страховой компании, предварительного осмотра и оценки имущества. Стоимость продукта варьируется в зависимости от размера страховой суммы и предмета страхования.

Очевидным преимуществом «коробочной технологии» является быстрота и легкость оформления полиса. Благодаря тому что все основные риски уже учтены, выбор подходящей программы и оформление документа займут не более 10 минут.

«В рамках расширения бизнеса и улучшения качества клиентского сервиса Новикомбанк предлагает своим клиентам новый продукт: готовое страховое решение. «Коробочная технология» уже доказала свою эффективность на российском рынке страховых услуг. Выбирая проверенные и самые эффективные практики, мы прилагаем все усилия, чтобы предложить клиентам наиболее востребованные услуги и максимально удобное обслуживание», — отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева

По словам генерального директора «Абсолют Страхования» Дмитрия Руденко, коробочные продукты популярны у населения, и компания планирует и дальше расширять возможности для их приобретения, в том числе через банковский канал.