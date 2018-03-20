Новикомбанк предлагает коробочные страховые продукты

Новикомбанк приступил к реализации коробочных страховых услуг в целях расширения клиентского сервиса. Наиболее популярные среди населения страховые программы, такие как: «Страхование имущества (квартиры)», «Страхование от несчастного случая (Семья)» и «Комплексное страхование» от компании «Абсолют Страхование» теперь можно приобрести в офисах Банка.

Предлагаемые Банком страховые продукты созданы по «коробочной технологии». Это означает, что клиенту предлагается готовое решение, которое представляет собой страховой полис с заранее определенными данными: ценой, перечнем рисков, лимитами страхования и условиями выплаты страхового возмещения. Данное решение позволяет застраховаться без посещения офиса страховой компании, предварительного осмотра и оценки имущества. Стоимость продукта варьируется в зависимости от размера страховой суммы и предмета страхования.

Очевидным преимуществом «коробочной технологии» является быстрота и легкость оформления страхового полиса. Благодаря тому, что все основные риски уже учтены, выбор подходящей программы и оформление полиса займет не более 10 минут.

"В рамках расширения бизнеса и улучшения качества клиентского сервиса Новикомбанк предлагает своим клиентам новый продукт: готовое страховое решение. «Коробочная технология» уже доказала свою эффективность на российском рынке страховых услуг. Выбирая проверенные и самые эффективные практики, мы прилагаем все усилия, чтобы предложить клиентам наиболее востребованные услуги и максимально удобное обслуживание", — отмечает Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева