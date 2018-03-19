НСА: из-за ограничения доступа к субсидиям аграрии вынуждены увеличить затраты на страхование

В связи с ограничением доступа к субсидиям аграрии вынуждены увеличить свои затраты на страхование на 19%, сообщает Национальный союз агростраховщиков.

По расчетам НСА, сделанным на основе детализированной отчетности ЦБ и НСА, в 2017 году по договорам страхования, заключенным на условиях без господдержки, аграрии заплатили страховую премию на уровне около 1,5 млрд рублей. При этом в 5 из 8 федеральных округов отмечен рост показателей премии в данном сегменте, в основном за счет увеличения лимитов страховой защиты на один договор.

«Данное явление связано с резким сокращением доступа аграриев к субсидируемому агрострахованию — объем средств господдержки упал на 68% по отношению к 2016 году. Регионы предпочли направить средства на другие цели, — пояснил президент НСА Корней Биждов . — В итоге, аграрии страны заплатили за страхование своих рисков без господдержки на 19% больше, чем годом ранее. При этом их совокупная страховая защита по данным договорам увеличилась на 8% (совокупная страховая сумма по ним выросла с 196 млрд до 211 млрд рублей). Но общая защищенность страхованием агрорисков в стране снизилась на 21% за счет уменьшения сегмента с господдержкой».

По его словам, в 2017 году 90% премии по договорам страхования сельхозрисков, заключенным в России в течение года без государственной поддержки, собрали страховые компании-участницы НСА.

«Этот факт подтверждает позиции союза как профессионального объединения, концентрирующего основной опыт и экспертные знания по страховой защите рисков агропроизводства в России, — сказал президент НСА. — Накопленная членами союза практика может быть использована при расширении условий агрострахования с господдержкой, которое предложено Банком России в проекте консультативного доклада о страховании сельскохозяйственных рисков».

«Особую озабоченность НСА вызывает то, что нестабильное предоставление субсидий препятствует развитию агрострахования на региональном уровне, — подчеркнул Корней Биждов. — Данные показывают, что региональное присутствие страховщиков на рынке агрострахования с господдержкой значительно менее развито, чем в страховании агрорисков в целом. В большинстве случаев в работе системы агрострахования с господдержкой у компаний задействовано менее 25% их подразделений филиальной сети, продающей продукты по агрострахованию. В первую очередь, это связано с нестабильностью процессов организации субсидирования. При этом на условиях без господдержки аграриев обслуживают в более чем 10 регионах семь страховых компаний, из которых у четырех страховщиков активно охвачено агрострахованием более 40 регионов, а у двух — более 60 регионов. Хочу отметить, что качественное обслуживание сельскохозяйственного бизнеса, предусмотренное национальной системой агрострахования с господдержкой, требует от страховой компании наработки определенного профессионального базиса на местном уровне, привлечения специалистов и накопления экспертных знаний, учитывающих местную специфику агропроизводства. От всего этого страховщики вынуждены отказываться, если конкретный регион не развивает агрострахование».

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