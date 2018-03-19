Как правильно рефинансировать ипотеку и сэкономить на выплате процентов

С тех пор как ипотечные ставки впервые в истории России стали однозначными, все больше клиентов спешат рефинансировать свои прошлые займы и снизить платежи по кредитам. Как устроена процедура рефинансирования и как ей воспользоваться?

Рефинансирование ипотеки — это новый кредит, но на более выгодных для заемщика условиях, поясняет адвокат Виктория Данильченко

Для того, чтобы рефинансировать ипотеку, нужно пройти несколько шагов.

Первый шаг — выбрать банк и подать заявку. Это легко можно сделать, воспользовавшись помощью ипотечного калькулятора на сайтах банков или специальными онлайн сервисами. Если условия подошли и именно в этой финансово-кредитной организации вы готовы рефинансировать ипотеку, нужно подать заявку, чтобы она могла проверить вашу кредитную историю и убедиться в платежеспособности.

Обычно для этого требуют следующие документы:

паспорт; СНИЛС; копия трудовой книжки, заверенная работодателем или справка (выписку) из трудовой книжки; справка по форме 2-НДФЛ; копию кредитного договора со старым банком, график платежей, справка об остатке ссудной задолженности; военный билет для мужчин в возрасте до 27 лет.

Второй шаг — согласие сторон и выкуп квартиры. После того, как получено одобрение нового банка, старый банк в свою очередь должен дать согласие на рефинансирование. Следующим этапом станет выкуп квартиры. Уточнив размер задолженности по старому кредиту, вы передаете реквизиты для погашения долга в новый банк.

Третий шаг — регистрация залогодержателя. Этот процесс в разных кредитных организациях проходит по-разному. Какой-то банк возьмет на себя работу с прежним залогодержателем, другой же потребует с вас забрать закладную из старого банка самостоятельно. Важно помнить, что на момент этой процедуры ставка повышается на 1-3%, поэтому тянуть с этим не стоит, ведь сам процесс длится до около 3-4 месяцев.

Четвертый шаг — страхование объекта. Одним из обязательных расходов является страхование недвижимости. Иногда, страховка сохраняется при переоформлении кредита в другом банке.

Теперь, когда соблюдены все нюансы процедуры, вы можете приступать к оплате кредита по новым более выгодным для вас условиям. Рефинансирование ипотеки полезная услуга, которая помогает уменьшить расходы и итоговую переплату. Но, стоит заметить, прежде чем принять решение о рефинансировании ипотеки нужно все просчитать до мелочей. Впрочем, когда на кону стоит сумма в несколько сотен тысяч рублей этим стоит заняться.