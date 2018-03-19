Россияне объяснили свою любовь к микрокредитам

Россияне предпочитают брать в долг в микрофинансовых организациях (МФО) вместо банков, так как это удобнее, быстрее и не требует личного посещения офиса. Вдобавок сумма, которую хотят занять россияне, зачастую не так велика, как размер банковского кредита. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса онлайн-кредитования «Е Заем», которые имеются в распоряжении «Ленты.ру»

«Портфель онлайн-займов вырос за прошлый год на 98 процентов, что гораздо выше роста портфеля банковских кредитов. И о причинах этого как раз говорят результаты нашего опроса. В России онлайн-сервисы развиты лучше, чем во многих западных странах. Все большее число услуг граждане хотят получать через интернет — это касается заказа такси, доставки еды и много другого», — отметила управляющий директор «Е Заем» Светлана Гайдукова. Удобность оформления кредита онлайн отметили 27 процентов опрошенных, такое же число респондентов отметили, что банк не готов выдать небольшую сумму на короткий срок, поэтому предпочитают МФО. Еще 26 процентов опрошенных убеждены, что МФО — это быстрее и удобнее, чем банк.

Еще 12 процентов респондентов признались, что выбрали МФО потому, что банк отказал им в выдаче кредита, 7 процентов обратились в МФО, чтобы исправить или сформировать кредитную историю. Один процент респондентов отметили, что в банках не так много способов получения и возврата денег. В опросе приняли участие 100 тысяч клиентов МФО.