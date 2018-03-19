Обозначен предел падения ставок по ипотеке

«Ожидание более выгодных условий ипотечного кредитования нецелесообразно, поскольку рост цен на квартиры в строящихся домах происходит гораздо интенсивнее, чем снижаются ставки по ипотеке», — подчеркивают аналитики. Корректировка средней ставки по ипотеке в ближайшие полгода возможна в пределах не более чем 0,5 процента от нынешнего показателя, который, по данным Банка России на начало февраля, зафиксирован на уровне 9,85 процента годовых. Ждать более выгодных кредитных условий невыгодно, отмечается в аналитических материалах ФСК «Лидер», предоставленных «Дому» в понедельник, 19 марта.

Эксперты также указывают, что за последний год существенно уменьшилась доля покупателей, готовых сразу вносить полную сумму за квартиру. «Увеличение доли ипотечных сделок свидетельствует об изменении финансового положения покупателей, среди которых в среднем около 18 процентов готовы внести за квартиру сразу всю сумму, тогда как годом ранее доля сделок со 100-процентной оплатой составляла 28 процентов», — отмечается в предоставленных «Дому» материалах.

Ранее генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник заявил, что ставка по ипотеке в России может опуститься до семи процентов в течение ближайших двух лет. По прогнозам аналитиков ипотечного регулятора, уже к концу 2018-го средняя ставка составит около восьми процентов.