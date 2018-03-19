Обозначен предел падения ставок по ипотеке 

Корректировка средней ставки по ипотеке в ближайшие полгода возможна в пределах не более чем 0,5 процента от нынешнего показателя, который, по данным Банка России на начало февраля, зафиксирован на уровне 9,85 процента годовых. Ждать более выгодных кредитных условий невыгодно, отмечается в аналитических материалах ФСК «Лидер», предоставленных «Дому» в понедельник, 19 марта.
«Ожидание более выгодных условий ипотечного кредитования нецелесообразно, поскольку рост цен на квартиры в строящихся домах происходит гораздо интенсивнее, чем снижаются ставки по ипотеке», — подчеркивают аналитики.
Эксперты также указывают, что за последний год существенно уменьшилась доля покупателей, готовых сразу вносить полную сумму за квартиру. «Увеличение доли ипотечных сделок свидетельствует об изменении финансового положения покупателей, среди которых в среднем около 18 процентов готовы внести за квартиру сразу всю сумму, тогда как годом ранее доля сделок со 100-процентной оплатой составляла 28 процентов», — отмечается в предоставленных «Дому» материалах.
Ранее генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник заявил, что ставка по ипотеке в России может опуститься до семи процентов в течение ближайших двух лет. По прогнозам аналитиков ипотечного регулятора, уже к концу 2018-го средняя ставка составит около восьми процентов.