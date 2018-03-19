Названы самые популярные города России для отдыха с детьми

Наиболее доступные цены на жилье для туристов отмечены в южных городах.

Ярославль и Калининград. Популярными у туристов стали также Анапа , Нижний Новгород, Екатеринбург

Средняя продолжительность бронирования жилья для Ялты составляет восемь ночей, при этом за проживание туристы готовы платить около 2,4 тысячи рублей в сутки. В Сочи отдыхающие бронируют жилье в среднем на девять ночей при суточной цене в 2,3 тысячи рублей. Для Санкт-Петербурга характерны меньшая продолжительность бронирования при большей стоимости — в среднем неделя при 2,5 тысячи рублей.

Самым дорогим жилье для туристов оказалось в российской столице — 2,9 тысячи рублей в сутки, при средней продолжительности бронирования в трое суток. А самым доступным оно стало в Анапе, где сутки проживания обойдутся туристам в среднем в 2,2 тысячи рублей.