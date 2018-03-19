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«Александровский» снизил ставки по депозитам юрлиц
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«Александровский» снизил ставки по депозитам юрлиц 

Банки.ру 3 часа назад
Банк «Александровский» снизил ставки по депозитам юрлиц на 0,5 процентного пункта.
Теперь «Классический» для юридических лиц можно открыть под 7,7—8,15% (выплата процентов в конце срока) и 7,25—7,85% годовых (ежемесячно). Пополнение, досрочное полное/частичное изъятие суммы депозита не предусмотрено.
«Удобный» для юридических лиц размещается теперь под 7,25—7,95% годовых. Выплата процентов в конце срока. Пополнение запрещено. Частичное изъятие суммы депозита не предусмотрено. Досрочное расторжение по фиксированной шкале процентных ставок.
Сроки данных депозитов от 31 дня. Минимальный первоначальный взнос — 100 тыс. рублей.
«На все случаи бизнеса» открыть можно под 6,5—7,25% годовых. Срок депозита от 91 до 540 дней. Минимальная сумма первоначального взноса — 500 тыс. рублей. Выплата процентов в конце срока. Минимальная сумма допвзноса и изъятия 100 тыс. рублей. Максимальная сумма депозита с учетом дополнительных взносов — не более шестикратного размера суммы первоначального взноса. Неснижаемый остаток равен первоначальной сумме размещения в депозит.
Частичное снятие допускается до установленной величины неснижаемого остатка на депозитном счете.
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