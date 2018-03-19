В Красноярском крае хотят увеличить размеры ставок налога на игорный бизнес

Красноярском крае намерены вдвое повысить налоговые ставки для букмекерских контор. Соответствующий законопроект «о внесении изменения в статью 1 Закона края „О ставках налога на игорный бизнес“ подан на рассмотрение в региональный парламент, сообщается на официальном портале Красноярского края.

»С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 27 ноября 2017 года № 354-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса», которым увеличены в два раза предельные размеры ставок налога и перечень объектов налогообложения дополнен процессинговыми центрами интерактивных ставок тотализаторов и букмекерских контор.

Учитывая негативное влияние азартных игр на социальную стабильность общества и высокую доходность игорного бизнеса проектом закона Красноярского края О внесении изменения в статью 1 Закона края «О ставках налога на игорный бизнес предлагается установить максимальные ставки налога на игорный бизнес: за один процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы — 250 тыс. рублей; за пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы — 14 тыс. рублей; за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора и букмекерских контор — 3 тыс. рублей», — говорится в сообщении.