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МФО МИЛИ начала использовать систему «НБКИ-AFS» в борьбе с кредитным мошенничеством
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МФО МИЛИ начала использовать систему «НБКИ-AFS» в борьбе с кредитным мошенничеством 

Банки.ру 4 часа назад
МФО МИЛИ внедрила разработанную Национальным бюро кредитных историй (НБКИ) межбанковскую систему по противодействию кредитному мошенничеству «НБКИ-AFS» (Anti-Fraud Service) в собственную систему принятия решения о выдаче займов.
«Система «НБКИ-AFS» является высокотехнологичным сервисом, предоставляющим кредитору существенные преимущества в борьбе с кредитными мошенниками, — говорит начальник отдела маркетинга МИЛИ Кристина Таюрская. — Для нас важно, что внедрение «НБКИ-AFS» позволяет значительно быстрее и более точно выявлять подозрительные заявки на получение займов. При этом сервис определяет не только прямые, но и опосредованные связи с мошенническими заявками и значительно увеличивает глубину и точность анализа. Такое оперативное и точное обнаружение попыток кредитного мошенничества способствует эффективному управлению кредитными рисками компании и положительно сказывается на качестве обслуживания добропорядочных клиентов».
«Кредитное мошенничество — перманентная проблема для всех участников кредитного процесса: как кредиторов, так и добросовестных заемщиков, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Поэтому сервис «НБКИ-AFS» является серьезным подспорьем в борьбе с кредитным мошенничеством для любого типа кредиторов. Это действительно самое мощное и современное отраслевое индустриальное решение, с помощью которого кредиторы могут успешно противодействовать кредитному мошенничеству. Наиболее ответственные представители микрофинансового рынка все чаще внедряют сервис НБКИ, предлагающий комплексный подход к противодействию мошенничеству на этапе анализа заявок на получение займов. При этом использование «НБКИ-AFS» не только улучшает систему управления кредитными рисками, но и сокращает убытки кредиторов».
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