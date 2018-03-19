Первая семейная ипотека с господдержкой выдана в Приморье

Первыми клиентами стали Александр и Екатерина, у которых в феврале 2018 года родилась дочь Диана. Александр в 2014 году оформил ипотечный кредит под 13% годовых на приобретение квартиры.

«Благодаря появлению второго ребенка, семья смогла рефинансировать в КРЖС действующую ипотеку на новых условиях и снизить ставку до 6%, а соответственно, уменьшить нагрузку на семейный бюджет», — рассказали в корпорации.

Справочно. Развитие ипотечного кредитования и арендного жилья — является одним из приоритетных направлений, определенных Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В январе 2017 года Правительство РФ опубликовало постановление, закрепляющее правила субсидирования государством процентной ставки по ипотечному кредиту (займу) сверх 6% для семей, в которых появился второй или третий ребенок. На реализацию программы выделено 600 миллиардов рублей бюджетных средств.

Правила предполагают субсидирование в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий займ на покупку жилья на первичном и вторичном рынках у Застройщика (Правообладателя).

Таким образом, в случае рождения второго и третьего ребенка у семей появилась возможность оформить или рефинансировать ипотечный займ под 6% годовых в совокупности на 8 лет, а в дальнейшем ставка увеличится до уровня: ключевая ставка ЦБ+ 2 п.п. (с 12 февраля 2018 года ключевая ставка ЦБ составляет 7,5%).