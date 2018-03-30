Омичи в 2017 году рассчитались банковскими картами 130 млн раз

Об этом сообщает пресс-служба омского отделения Банка России.

Омичи стали чаще рассчитывать банковскими картами и реже снимать с ним деньги. В 2017 году жители региона рассчитались банковскими картами 130 млн раз, что на 30% больше, чем годом ранее. Всего за год картами оплатили покупки на сумму 110 млрд рублей.

Анастасия Костромина. «Снижение доли расчетов наличными — это общероссийская тенденция. Платежные системы и банки расширяют свою инфраструктуру, все чаще предлагают клиентам удобные, а, главное, выгодные сервисы и проекты, которые привлекают людей: программы лояльности на основе кешбэка, кобрендиговые платежные карты с транспортными перевозчиками и так далее. Всё это способствует тому, что омичи все больше пользуются картами в повседневных расчетах, а не снимают наличные», — пояснила управляющий отделением Омск Сибирского ГУ Банка России