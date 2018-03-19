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Нижегородской пенсионерке вернули незаконно списанные приставами деньги
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Нижегородской пенсионерке вернули незаконно списанные приставами деньги 

АиФ Нижний Новгород 5 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
За помощью в прокуратуру обратилась 62-летняя работница дошкольного учреждения. Против нее были возбуждены производства.
С зарплаты и пенсии женщины, с ее вкладов должна была быть взыскана сумма долга.
«Денежные средства, оставшиеся после удовлетворения всех требований, возвращаются должнику. О наличии остатка денежных средств и возможности их получения судебный пристав-исполнитель извещает должника в течение трех дней. Но женщине эти деньги не вернули», — рассказали в прокуратуре.
Сделано это было только после вмешательства прокуратуры.
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