Нижегородской пенсионерке вернули незаконно списанные приставами деньги

За помощью в прокуратуру обратилась 62-летняя работница дошкольного учреждения. Против нее были возбуждены производства.

С зарплаты и пенсии женщины, с ее вкладов должна была быть взыскана сумма долга.

«Денежные средства, оставшиеся после удовлетворения всех требований, возвращаются должнику. О наличии остатка денежных средств и возможности их получения судебный пристав-исполнитель извещает должника в течение трех дней. Но женщине эти деньги не вернули», — рассказали в прокуратуре.

Сделано это было только после вмешательства прокуратуры.