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Новосибирские активисты ОНФ защитили пострадавшую от банкиров
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Новосибирские активисты ОНФ защитили пострадавшую от банкиров 

АиФ-Новосибирск 5 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Активисты Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» в НСО отстояли в суде права бердчанки, которая пострадала от действий сотрудников одного из финансовых учреждений, сообщает Исполком регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт „За Россию“ в Новосибирской области.
Пока женщина переоформляла кредит, в банке ей навязали дополнительные финансовые услуги. За помощью к экспертам проекта ОНФ „За права заемщиков“ в Новосибирской области Алена Алексеевна обратилась в 2016 году. Как оказалось, она оформила кредит в одном из отделений федерального банка в городе Бердске по ставке 32,9%. Скоро специалисты финансового учреждения позвонили клиенту и предложили переоформить кредит под 22,7%.
Женщина согласилась. Во время переоформления документов женщину отвлекли разговорами и обещаниями соблюсти все формальности. Она подписала бумаги, но, когда вернулась домой внимательно разглядела документы и ужаснулась. Оказывается, при меньшей процентной ставке ее итоговая переплата по кредиту значительно выросла. В сумму нового кредита в банке включили комиссию за перечисление денег со старого счета на новый, а также за присоединение к программе страхования. Женщина пыталась расторгнуть новый кредитный договор — без успеха. В итоге обратилась за помощью в Народный фронт.
»Мы помогли составить исковое заявление в суд и дважды представляли интересы Алены Алексеевны во время процесса. В итоге суд частично удовлетворил требования истца и взыскал с кредитного учреждения незаконно списанную плату за подключение к программе страхования денежную компенсацию морального вреда и оштрафовал банк», — сообщил координатор проекта ОНФ «За права заемщиков» в регионе Канунников.
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