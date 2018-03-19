Ещё
Локо-Банк понизил ставки по вкладам в рублях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Локо-Банк понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 5 часов назад
Так, «Простое управление» открывается под 5,75% (вместо 6%), «Простое управление» (максимальная сумма равна 20-кратному первоначальному взносу) — 6% (прежде — под 6,25%), а «Простое управление» (максимальная сумма равна 10-кратному первоначальному взносу) — под 6,25% годовых (вместо 6,5%). Срок — 370 дней.
По вкладам «Добрые проценты» и «Морозный» проценты начисляются по периодам. Так, на срок 100 дней по вкладу «Добрые проценты» средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 6,25% (вместо 6,75%), на 400 дней — также 6,25% (вместо 7%).
Доходность «Морозного» на 100 дней за полный срок размещения составит 6,25% (ранее — 6,75%), на 1 100 дней — 4% годовых (прежде — 4,14%).
Минимальная сумма всех депозитов — 50 тыс. рублей.
Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Простое управление» и «Добрые проценты». Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
В ОФК Банке наблюдаются трудности с проведением платежей Более 2,8 млн россиян перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ в 2017 году «Ренессанс Кредит» открыл отделение в Казани
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»903
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие273
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось12
ЕС поддержал наказание России173
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова19
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение