Локо-Банк понизил ставки по вкладам в рублях

Так, «Простое управление» открывается под 5,75% (вместо 6%), «Простое управление» (максимальная сумма равна 20-кратному первоначальному взносу) — 6% (прежде — под 6,25%), а «Простое управление» (максимальная сумма равна 10-кратному первоначальному взносу) — под 6,25% годовых (вместо 6,5%). Срок — 370 дней.

По вкладам «Добрые проценты» и «Морозный» проценты начисляются по периодам. Так, на срок 100 дней по вкладу «Добрые проценты» средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 6,25% (вместо 6,75%), на 400 дней — также 6,25% (вместо 7%).

Доходность «Морозного» на 100 дней за полный срок размещения составит 6,25% (ранее — 6,75%), на 1 100 дней — 4% годовых (прежде — 4,14%).

Минимальная сумма всех депозитов — 50 тыс. рублей.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Простое управление» и «Добрые проценты». Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.

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