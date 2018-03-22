Возмещение трат на питание облагается и взносами, и НДФЛ

Компания компенсирует работникам их траты на питание. В коллективном договоре установлен дневной лимит таких трат, а фирма ежемесячно выплачивает сотрудникам соответствующую сумму.

Страховыми взносами, согласно п. 1 ст. 420 НК РФ , облагаются выплаты физлицам, сделанные компанией в рамках трудовых отношений. П. 1 ст. 422 НК РФ говорит, что взносы не начисляют на компенсации, соответствующие федеральным или местным законам. Однако, поскольку в данном случае фирма возмещает своим сотрудникам траты по колдоговору, на эти доплаты все же придется начислить взносы.

Что же касается обложения этого возмещения НДФЛ, то, согласно п. 1 ст. 210 НК РФ, для расчета базы по этому налогу учитывают все доходы плательщика.

Так как возмещение трат на питание не входит в список освобожденных от подоходного налога выплат, оно подлежит налогообложению в установленном законом порядке.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»