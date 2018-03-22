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Возмещение трат на питание облагается и взносами, и НДФЛ
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Возмещение трат на питание облагается и взносами, и НДФЛ 

Время бухгалтера 2 часа назад
Фото: ИА Гарант
Компания компенсирует работникам их траты на питание. В коллективном договоре установлен дневной лимит таких трат, а фирма ежемесячно выплачивает сотрудникам соответствующую сумму.
Страховыми взносами, согласно п. 1 ст. 420 НК РФ, облагаются выплаты физлицам, сделанные компанией в рамках трудовых отношений. П. 1 ст. 422 НК РФ говорит, что взносы не начисляют на компенсации, соответствующие федеральным или местным законам. Однако, поскольку в данном случае фирма возмещает своим сотрудникам траты по колдоговору, на эти доплаты все же придется начислить взносы.
Что же касается обложения этого возмещения НДФЛ, то, согласно п. 1 ст. 210 НК РФ, для расчета базы по этому налогу учитывают все доходы плательщика.
Так как возмещение трат на питание не входит в список освобожденных от подоходного налога выплат, оно подлежит налогообложению в установленном законом порядке.
ПИСЬМО Минфина РФ от 13.03.2018 № 03-15-06/15287
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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