Корпоративные чековые книжки заменят на карты

Корпоративные клиенты банков могут лишиться возможности пользоваться чековыми книжками — их заменят корпоративные карты и зарплатные проекты, пишет «Коммерсант». По словам одного из клиентов Сбербанка, вместо книжек, которые сейчас выдаются бесплатно, предлагается оформить бизнес-карту со стоимостью обслуживания 200 руб. в месяц. «Но она позволяет снимать денежные средства только на хозяйственные нужды, — рассказывает собеседник газеты. — Средства на зарплату предлагается переводить на карты сотрудников в рамках зарплатных проектов». По словам клиента другого банка, там предупредили, что скоро чековых книжек не будет, но прямо в выдаче не отказали.

Банки выдают чековые книжки компаниям по письменному заявлению. Чеки используются для снятия наличных на хозяйственные нужды, выдачу зарплаты, средств под отчет. В чеке указывается сумма, на обороте заполняется цель и паспортные данные получателя. Обналичить чек может только он. При получении средств чек остается в банке, а корешок сдается в организацию для учета. Корпоративные карты, в отличие от чековых книжек, обычно имеют ряд ограничений, так что компании нередко используют оба инструмента. Чеки применяются, если карта у другого сотрудника, заблокирована, есть определенный лимит на снятие и так далее. Лишь совсем небольшие (со штатом не более 10–20 человек) или региональные (в условиях ограниченного доступа к банкоматам) игроки получают наличные исключительно по чекам. Однако инструмент распространен. Полной статистике по нему нет, но только Сбербанк ежедневно обналичивает около 12 тыс. чеков.

Собеседник «Коммерсанта» в Сбербанке подтвердил, что отмена чековых книжек действительно планируется: «Это идея ЦБ , регулятор обсуждал ее с банками».

Речь идет о поправках в нормативные акты, регулирующие работу банков. Глава управления развития малого и среднего бизнеса Абсолют-банка Сергей Нечушкин знаком с текстом проекта ЦБ, отменяющего чековые книжки, и поддерживает идею: «Это не только шаг в ногу со временем, но и усиление контроля за расчетами наличными с точки зрения антиотмывочного законодательства. При наличии электронных расчетов и банковских карт надобность в чековых книжках отпадает. Снимают наличность в отделении банка по денежным чекам для выплат заработной платы лишь микропредприятия». Банкиры уверяют, что использование бизнес-карт плюс зарплатного проекта может обойтись даже дешевле чеков, при снятии средств по которым взимают комиссию.