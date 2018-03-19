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Юрист: однажды гонорар составил 150 тыс. евро, около 10%, что получил наш клиент
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Юрист: однажды гонорар составил 150 тыс. евро, около 10%, что получил наш клиент 

Чемпионат.com 6 часов назад
Спортивный юрист Михаил Прокопец поделился с «Чемпионатом» формированием гонорара.
«Как правило, есть фиксированная часть и «гонорар успеха» — процент в случае выигрыша. Фиксированная часть всегда разная: по ряду дел мы беремся за работу бесплатно, только за гонорар успеха. Часто это конвертируется в деньги: начинаешь сотрудничать с игроком, когда про него никто не знает, а через какое-то время он переходит в клуб уровня «Манчестер Сити», как это было в случае с Зинченко. Ну и плюс рекомендации.
Кстати, если выигрываешь дело, Палата по разрешению споров компенсирует игрокам до 100 тысяч рублей затрат на юристов. Случалось, у клиента не было денег, чтобы заплатить нам вперёд. Мы давали ему 50 тысяч рублей своих собственных денег, а он через банк переводил их нам за юридические услуги. Потом игрок требует через суд компенсацию расходов на юриста и ему присуждают эти 50 тысяч рублей. Игрок по факту ничего не платил, а наши услуги оплачивал проигравший клуб.
Однажды гонорар успеха по одному большому делу составил 150 тысяч евро. Около 10% от того, что получил наш клиент», — рассказал Прокопец корреспондентам «Чемпионата».
Полную версию интервью читайте скоро на «Чемпионате».
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