В Омской области больше 100 молодых семей получат пособия на покупку жилья

Из них в областном центре выплаты получат 12 семей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2018 году в Омской области выделят 83,11 млн 109 молодым семьям. На эти деньги они смогут купить или построить жильё. В Омске выплаты получат 12 семей.

Чиновники пояснили, что социальную выплату смогут получить молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов в которой не превышает 35 лет. Кроме того, претендовать на получение денег смогут неполная семья, которая состоит из одного молодого родителя в возрасте до 35 лет включительно и одного или более детей.

Добавим, что семья должна представить документы, которые подтверждает, что является нуждающейся в улучшении жилищных условий. Документы нужно подать до 20 мая 2018 года.