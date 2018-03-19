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В Омской области больше 100 молодых семей получат пособия на покупку жилья
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В Омской области больше 100 молодых семей получат пособия на покупку жилья 

АиФ-Омск 7 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Из них в областном центре выплаты получат 12 семей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В 2018 году в Омской области выделят 83,11 млн 109 молодым семьям. На эти деньги они смогут купить или построить жильё. В Омске выплаты получат 12 семей.
Чиновники пояснили, что социальную выплату смогут получить молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов в которой не превышает 35 лет. Кроме того, претендовать на получение денег смогут неполная семья, которая состоит из одного молодого родителя в возрасте до 35 лет включительно и одного или более детей.
Добавим, что семья должна представить документы, которые подтверждает, что является нуждающейся в улучшении жилищных условий. Документы нужно подать до 20 мая 2018 года.
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