ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ временно снизил ставки по ипотеке

Минимальная ставка составит от 8,8% годовых. Акция продлится до 31 мая 2018 г.

Как следует из сообщения, ставка 8,8% для рефинансирования ипотеки в другом банке доступна зарплатным клиентам банка, участникам программы «Люди дела». Стать участником этой программы могут работники сферы образования или здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов , таможни, органов федерального и муниципального управления, сообщил ВТБ

Ставка по программе «Больше метров — меньше ставка» составит 8,9%. Эта программа распространяется на покупку недвижимости площадью от 65 кв. м включительно. По программе «Ипотека для военных» ставка снижена до 9,3% годовых, при этом максимальная сумма кредита для военнослужащих увеличена до 2,435 млн рублей.

Ставка для рефинансирования ипотеки в другом банке для зарплатных клиентов ВТБ составит 9%, для других — 9,3%.

По итогам двух месяцев 2018 г. ВТБ выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на сумму 58 млрд руб. Это на 43% больше, чем в аналогичный период 2017 г. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн руб.