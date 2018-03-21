Ещё
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВТБ временно снизил ставки по ипотеке 

Ведомости 21 марта 2018
Фото: Reuters
Минимальная ставка составит от 8,8% годовых. Акция продлится до 31 мая 2018 г.
Как следует из сообщения, ставка 8,8% для рефинансирования ипотеки в другом банке доступна зарплатным клиентам банка, участникам программы «Люди дела». Стать участником этой программы могут работники сферы образования или здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления, сообщил ВТБ.
Ставка по программе «Больше метров — меньше ставка» составит 8,9%. Эта программа распространяется на покупку недвижимости площадью от 65 кв. м включительно. По программе «Ипотека для военных» ставка снижена до 9,3% годовых, при этом максимальная сумма кредита для военнослужащих увеличена до 2,435 млн рублей.
Ставка для рефинансирования ипотеки в другом банке для зарплатных клиентов ВТБ составит 9%, для других — 9,3%.
По итогам двух месяцев 2018 г. ВТБ выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на сумму 58 млрд руб. Это на 43% больше, чем в аналогичный период 2017 г. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн руб.
Ведомости: последние новости
Топилин поручил составить социальные портреты бедных семей Правительство обвинило НПФ в недобросовестности при переводе накоплений граждан Медведев разрешил субсидировать покупку деревянных домов как льготные автокредиты
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»183
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»62
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом193
Офицеры МВД подрались на совещании29
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
00:28
Суд отклонил иск французского поэта к Киркорову
Шоу-бизнес
00:40
Волочкову раскритиковали за вульгарный вид дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение