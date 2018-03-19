Ещё
Зарплаты россиян выросли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минтруде сообщили о росте зарплат на 7% в 2017 году 

RT на русском 6 часов назад
Фото: ТАСС
В России средние зарплаты в прошлом году выросли на 2,4 тыс. рублей, или на 7%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минтруда. Как уточняется, номинальная начисленная заработная плата в 2017 году увеличилась на 7,2% — до 39,1 тыс. рублей на одного работника в месяц. Но с учётом инфляции рост реальной зарплаты (покупательной способности) составил 3,4%.
В проекте итогового доклада о результатах деятельности Минтруда за 2017 год говорится, что назначенные пенсии в среднем выросли на 7,4%, до 13,3 тыс. рублей, при этом их реальный размер увеличился на 3,6%.
В месте с этим отмечается, что реальные доходы населения продолжают снижаться, однако меньшими темпами — в 2017 году падение составило 1,7%, а в 2016-м показатель был на уровне 5,8%.
Как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные Росстата, задолженность по зарплате в России за январь 2018 года выросла на 189 млн рублей, или на 7,6%.
RT на русском: последние новости
В городах Испании проходят демонстрации за повышение пенсий Правительство одобрило повышение штрафов для авиадебоширов ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина шокировала мир из-за выборов в РФ90
Порошенко прокомментировал выборы в Крыму539
Российское правительство ждут перестановки136
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина406
ЦИК озвучил новые результаты по выборам440
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
03:52
Российское правительство ждут перестановки
Политика
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
03:57
Выборы в России прошли по новым стандартам
Политика Выборы 2018
02:36
В Москве потеплеет
Новости Москвы Общество
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
01:25
ЦИК озвучил новые результаты по выборам
Политика Выборы 2018
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
00:44
Вор застрял в дверях после кражи
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение