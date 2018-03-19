Зарплаты россиян выросли

В Минтруде сообщили о росте зарплат на 7% в 2017 году

России средние зарплаты в прошлом году выросли на 2,4 тыс. рублей, или на 7%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минтруда. Как уточняется, номинальная начисленная заработная плата в 2017 году увеличилась на 7,2% — до 39,1 тыс. рублей на одного работника в месяц. Но с учётом инфляции рост реальной зарплаты (покупательной способности) составил 3,4%.

В проекте итогового доклада о результатах деятельности Минтруда за 2017 год говорится, что назначенные пенсии в среднем выросли на 7,4%, до 13,3 тыс. рублей, при этом их реальный размер увеличился на 3,6%.

В месте с этим отмечается, что реальные доходы населения продолжают снижаться, однако меньшими темпами — в 2017 году падение составило 1,7%, а в 2016-м показатель был на уровне 5,8%.

Как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на данные Росстата, задолженность по зарплате в России за январь 2018 года выросла на 189 млн рублей, или на 7,6%.