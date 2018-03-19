Банки.ру запускает финансовый марафон «Бежим за деньгами!»

Банки.ру предлагает всем посетителям нашего портала принять участие в финансовом марафоне «Бежим за деньгами!».

Мы 13 лет анализируем финансовые продукты и всегда готовы делиться своими знаниями и опытом. Наши эксперты независимы от банков и всегда действуют в интересах потребителя. В течение недели мы проведем экспресс-курс «Думай, как аналитик Банки.ру», чтобы вы узнали, чем руководствуются при выборе финансовых продуктов профессионалы. Вы получите советы по планированию, которые дают своим клиентам персональные финансовые консультанты. На примере историй обычных людей покажем, как отношение к деньгам влияет на жизненный путь. Мы также предложим обсудить бессмысленное финансовое поведение, пройти тест на тему того, насколько вы рациональны.

Вы узнаете, что управление деньгами — это не скучное бухгалтерское упражнение, а увлекательное занятие. «Прокачав» свои знания, вы сможете распоряжаться деньгами с наибольшей выгодой, избегая финансовых ошибок.

Путь к благосостоянию — это не просто накопление знаний или денег, а осознанное управление деньгами. В 2018 году образ жизни, который раньше могли позволить себе только богатые люди, — путешествия, новые впечатления, экзотические хобби — доступен любому, кто способен с умом распоряжаться финансами. Портал Банки.ру поможет преуспеть в достижении целей вне зависимости от уровня достатка.