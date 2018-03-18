Камский Коммерческий Банк предлагает открыть вклад «Весенняя капель»

Его минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок размещения — четыре месяца. Средства привлекаются под 6,5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Елена Соловьева. «Депозит без права пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования. При заключении договора одновременно открывается текущий счет для зачисления процентов на карту платежной системы «Мир», — добавляет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру

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