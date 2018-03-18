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В налоговой инспекции рассказали о вычете по НДФЛ
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В налоговой инспекции рассказали о вычете по НДФЛ 

РИА 57 10 часов назад
Фото: РИА 57
ИФНС России по городу Орлу разъяснила в каких случаях при покупке или строительстве жилья налогоплательщик не может претендовать на вычет по НДФЛ.
В соответствии со статьей 220 Налогового кодекса, вычет полагается только при приобретении жилого дома, а не жилого строения. Ключевое отличие в том, как было оформлено жилье. Категория недвижимости подтверждается правоустанавливающими документами.
В то же время для исчисления налога на имущество физических лиц жилое строение признается жилым домом.
Размер имущественного вычета составляет 13% от фактических расходов на приобретение или строительство жилого дома. Предельная сумма, с которой исчисляется вычет, — 2 млн рублей. В случае с ипотекой 13% вычета исчисляются от суммы выплаченных по кредиту процентов, но не более чем от 3 млн рублей.
Сообщение В налоговой инспекции рассказали о вычете по НДФЛ появились сначала на РИА 57.
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