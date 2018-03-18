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Швейцарию и Норвегию снова предупреждают о рисках образования «пузыря»
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Швейцарию и Норвегию снова предупреждают о рисках образования «пузыря» 

Prian.ru 15 часов назад
Фото: Prian.ru
Как сообщает The Telegraph, Национальный банк Швейцарии (SNB) выступил со следующим заявлением: «Цены на частные дома и квартиры снова начали стремительно расти. Учитывая значительное подорожание этих объектов за последние годы, данный сегмент находится в высокой зоне риска ценовой коррекции в среднесрочной перспективе».
Ожидается, что SNB ужесточит правила ипотечного кредитования. Поскольку другая мера, которая может помочь снизить цены, — повышение процентных ставок — невозможна. Дело в том, что регулятор опасается дальнейшего укрепления швейцарского франка, к тому же инфляция и так находится на низком уровне.
А вот Центробанк Норвегии более решителен в этом вопросе. Он собирается повысить процентные ставки уже в ближайшие месяцы, выступив с заявлением относительно рисков для жилищного сектора. Аналитики утверждают, что все дело в перекредитованности местных домохозяйств.
В нашей базе — почти 200 предложений по продаже недвижимости в Швейцарии.
А еще вы можете найти объекты в Норвегии.
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