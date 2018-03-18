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В России предложили заморозить налог на имущество
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В России предложили заморозить налог на имущество 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
В России могут заморозить ставки налога на имущество физлиц на сниженном уровне до тех пор, пока не будет решена проблема с кадастровой оценкой жилья. С таким предложением выступил помощник президента России Андрей Белоусов, пишет РБК.
Кадастровая стоимость объектов недвижимости должна примерно соответствовать цене, по которой гражданин может продать свою квартиру. «На сегодня механизм устроен так, что эта задача в целом не решена. Если ее не удастся решить, мы должны пойти на замораживание понижающих коэффициентов исчисления налогов, которые сегодня в Налоговом кодексе предусмотрены», — отметил Белоусов.
Президент России Владимир Путин уже поручил правительству законодательно ограничить кадастровую стоимость недвижимости, а также уточнить параметры расчета налога на имущество физических лиц до 15 июля 2018 года.
Напомним, что механизм начисления налога на недвижимость изменился с 1 января 2017 года — он стал рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объекта.
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