В России предложили заморозить налог на имущество

России могут заморозить ставки налога на имущество физлиц на сниженном уровне до тех пор, пока не будет решена проблема с кадастровой оценкой жилья. С таким предложением выступил помощник президента России Андрей Белоусов , пишет РБК.

Кадастровая стоимость объектов недвижимости должна примерно соответствовать цене, по которой гражданин может продать свою квартиру. «На сегодня механизм устроен так, что эта задача в целом не решена. Если ее не удастся решить, мы должны пойти на замораживание понижающих коэффициентов исчисления налогов, которые сегодня в Налоговом кодексе предусмотрены», — отметил Белоусов.

Президент России Владимир Путин уже поручил правительству законодательно ограничить кадастровую стоимость недвижимости, а также уточнить параметры расчета налога на имущество физических лиц до 15 июля 2018 года.

Напомним, что механизм начисления налога на недвижимость изменился с 1 января 2017 года — он стал рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объекта.