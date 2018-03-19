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В России зарплаты выросли на 7%‍
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В России в 2017 году зарплаты выросли на 7%‍ 

Прайм 7 часов назад
Фото: РИА Новости
За прошедший 2017 год средние зарплаты в России выросли на 2,4 тысячи рублей, что составляет 7%, пишет газета "Известия" на доклад министерства труда и социальной защиты о своей работе.
За указанный период, отмечается в докладе Минтруда, номинальная начисленная зарплата выросла на 7,2% и составила 39,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
С учетом инфляции рост реальной зарплаты россиян (покупательной способности) составил 3,4% за прошедший год.
Долги по зарплате в стране за год сократились почти на 240 млн, что составляет 9%.
Что касается пенсий, то в 2017 году в среднем по стране они выросли на 7,4% — до 13,3 тысячи рублей.
Одновременно с ростом этих показателей уровень реальных доходов населения страны продолжает снижаться: в 2017 году падение составило 1,7%. Напомним, что в 2016 году падение составило 5,8%.
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