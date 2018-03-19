В России зарплаты выросли на 7%‍

В России в 2017 году зарплаты выросли на 7%‍

За указанный период, отмечается в докладе Минтруда, номинальная начисленная зарплата выросла на 7,2% и составила 39,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.

С учетом инфляции рост реальной зарплаты россиян (покупательной способности) составил 3,4% за прошедший год.

Долги по зарплате в стране за год сократились почти на 240 млн, что составляет 9%.

Что касается пенсий, то в 2017 году в среднем по стране они выросли на 7,4% — до 13,3 тысячи рублей.

Одновременно с ростом этих показателей уровень реальных доходов населения страны продолжает снижаться: в 2017 году падение составило 1,7%. Напомним, что в 2016 году падение составило 5,8%.