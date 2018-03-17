Ещё
В Испании митингуют пенсионеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В городах Испании проходят демонстрации за повышение пенсий 

RT на русском 15 часов назад
Фото: РИА Новости
На улицы Барселоны около 30 тыс. человек вышли на акцию в защиту пенсионной системы. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на данные Городской гвардии. Как отмечается, участники шествия призвали увеличить размер пенсий, а также заявили об утрате покупательской способности.
В ходе акции были слышны лозунги: «Эти воры крадут наши пенсии», «Руки вверх, это ограбление», а также критика в адрес испанского правительства.
Подобные акции проходят в около 100 испанских городах. Протестующие указывали на то, что пенсии не приравниваются к индексу потребительских цен.
RT на русском: последние новости
В России намерены автоматизировать подсчёт коммунальных услуг Правительство одобрило повышение штрафов для авиадебоширов ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»223
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России33
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию27
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман171
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов312
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение