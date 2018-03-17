В Испании митингуют пенсионеры

В городах Испании проходят демонстрации за повышение пенсий

На улицы Барселоны около 30 тыс. человек вышли на акцию в защиту пенсионной системы. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на данные Городской гвардии. Как отмечается, участники шествия призвали увеличить размер пенсий, а также заявили об утрате покупательской способности.

В ходе акции были слышны лозунги: «Эти воры крадут наши пенсии», «Руки вверх, это ограбление», а также критика в адрес испанского правительства.

Подобные акции проходят в около 100 испанских городах. Протестующие указывали на то, что пенсии не приравниваются к индексу потребительских цен.